【旅遊經 編輯部報導】

台中霧峰光復新村及西區審計新村，近年來成為台中受到民眾歡迎的景點，台中市政府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，協助創業青年進駐此兩處青創基地，將釋出15個創業空間，包括光復新村13個空間，審計新村2個空間，提供青年擁有工作室及獨立店面空間，最長可進駐4年，進而累積目標客群，申請收件自即日起至6月9日止，評選後，預計8月公告錄取名單，有志創業青年請投件參加徵選。

台中市勞工局長張大春表示，凡20歲至45歲以下，且不具任何事業體的代表人或負責人身分的青年均可提出申請。青年進駐青創基地4年期間，市府提供創業諮詢輔導、辦理各類培力課程、提供創業獎勵及租金減免等措施，提供進駐青年全面性的創業輔導服務。

審計新村青創基地空間配置圖

光復新村青創基地空間配置圖

台中勞工局表示，光復新村及審計新村青創基地的青年，最長可進駐4年，且可申請競爭型創業獎勵，依申請項目分別補助50%到100%經費額度，4年下來總補助可達134萬元，補助項目包含創業營運空間整理費用、辦理活動費用、參加外部訓練費用及參與創業競賽獲獎或通過創業補助計畫之獎勵、數位行銷廣告費用、通過商標或專利之申請費用及伴手禮包裝設計費用。另考量青年為初創階段，資金投入實為重要一環，勞工局另提供第1年50%房屋租金減免，期藉此規劃，吸引全國有志青年進駐並藉優惠與補助全力衝刺事業。

相關台中市「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，可至「台中市青年一站式創業入口網」及「摘星青年、築夢台中」FB粉絲專頁查詢，或電洽勞工局創業服務平台(04-22555948)、光復新村創業青年服務中心(0966-523671)或勞工局(04-22289111分機35623、35624)詢問。相關招募公告查詢及進駐申請表單，可至活動網址查詢及下載。圖：台中市政府提供

(中時新聞網)