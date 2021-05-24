疫情嚴峻，全台防疫大作戰，各縣市陸續要求餐廳禁止提供內用，店家也會要求顧客入內時須戴口罩；1名網友日前發現1間餐廳有趣的門口公告，店家要求顧客戴口罩，否則將量體溫，但該公告最後1句備註內容「本店僅準備肛溫計」；許多網友笑說老闆出狠招了，也有網友說「客人表示：太肛溫了」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片為某間餐廳在門口擺出的公告，餐廳業者要求每位顧客都需配戴口罩進入，否則店家會要求顧客量體溫確保安全，但該公告的最後1句話寫上備註「P.S 本店僅準備肛溫計」；有趣的內容讓目擊民眾笑翻，分享到臉書上。

1名網友日前發現1間餐廳有趣的門口公告，店家要求顧客戴口罩，否則將量體溫，但該公告最後1句備註內容「本店僅準備肛溫計」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

不少網友看到該公告後，紛紛表示幽默留言，「客人說『我就是為此而來』」、「結果吸引了一群量肛溫愛好者前來」、「客人說真是太肛溫（感恩）了」、「再備註：疫情期間，廁所不外借」、「認真問：肛溫計是能重複使用的嗎？」「結果太多人想量，店裡大爆滿」、「這老闆真夠狠」。

該臉書社團先前也有網友分享，台東縣金崙部落日前製作手寫的3張防疫宣導板，內容是「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」、「一人感染全村倒，戴上口罩沒煩惱，未戴口罩全村跳ㄍㄟˋ（跳起來敲頭）」有趣內人同樣引人發笑；目前全台進入第3級警戒，外出必須全程戴口罩，沒戴口罩者依照傳染病防治法，將開罰3000元至1萬5000元。

台東縣金崙部落日前製作手寫的3張防疫宣導板，內容是「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」、「一人感染全村倒，戴上口罩沒煩惱，未戴口罩全村跳ㄍㄟˋ（跳起來敲頭）」有趣內人同樣引人發笑。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

(中時新聞網)