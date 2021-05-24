中央流行疫情指揮中心24日公布新增334名本土確診案例，另256例校正回歸，其中花蓮縣新增0例，所以截至目前為止，包括22日的3例及23日的1例，共4例確認案例；不過衛生局表示，目前縣內專責病房中除確診者外，尚有16位疑似案例，雖然縣內醫療量能充足，仍不敢大意，會陸續積極盤點相關資源。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，24日花蓮確診人數為0，累計確診人數4人，確診匡列隔離人數20人，隔離總人數則是48人，意即有24人是因為外縣市確診個案讓鄉親遭受隔離。花蓮專責病房共88間，現有21人入住，除4位花蓮個案及1位基隆個案，16位則是出現疑似症狀正待檢查報告出爐者。佔床率目前23.9％，超過50％時，則會要求各家醫院增加床數。

專責重症加護病房的部分，朱說，花蓮慈濟醫院已收到中央指派提出20床，作為照顧重症患者的場所，另衛生局也已協同消防局研擬綠色通道建置作法。

由於花蓮目前防疫旅館共有4間，187床，不過多位在北區，朱家祥說，近期會積極找尋中南的符合規定的旅館及加強版的防疫旅館或集中檢疫所，若縣內確診人數突然增長太快或者超過專責病房數，無症狀患者或輕症患者將會移到加強版防疫旅館，並會配置一定比例的醫護人員。倘若社區感染爆發，也會在社區開設篩檢站，目前篩檢量能皆充足。

此外，花蓮縣警察局自14日起，共函送裁處87件違反防疫警戒三級者，其中66件未配戴口罩、21件違規營業，同時也查獲3起散發假訊息案件，一共移送8人。

由於近日不少民眾卯起來檢舉，朱家祥提醒，若發現不戴口罩者，可拍照將訊息傳遞給警政單位，做合適的裁處，若從網路照片發現沒戴口罩者，就指鹿為馬，這部分確實有很大疑慮，因無法確認照片是何時拍攝，他強調，不如提醒自己隨時帶好口罩，增加自己的保護效能。

(中時 )