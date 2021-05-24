新北市台2線濱海公路75.8公里邊坡下午3時許土石鬆動突然崩塌，巨石掉落至台2線上，瑞芳警分局獲報立即派員前往疏導。（瑞芳警分局提供）

大雷雨來襲 瑞芳台2線邊坡土石崩塌

中央氣象局今（24日）針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨特報，新北市台2線濱海公路75.8公里邊坡下午3時許土石鬆動突然崩塌，巨石掉落至台2線上，瑞芳警分局獲報立即派員前往疏導，目前維持單線雙向通行，所幸未有人員傷亡，預計還要2小時才能排除。

(中時 )