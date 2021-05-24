大雷雨來襲 瑞芳台2線邊坡土石崩塌 16:492021/05/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局今（24日）針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨特報，新北市台2線濱海公路75.8公里邊坡下午3時許土石鬆動突然崩塌，巨石掉落至台2線上。（影片截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市台2線濱海公路75.8公里邊坡下午3時許土石鬆動突然崩塌，巨石掉落至台2線上，瑞芳警分局獲報立即派員前往疏導。（瑞芳警分局提供） 大雷雨來襲 瑞芳台2線邊坡土石崩塌 訂閱影音： 中時新聞網 中央氣象局今（24日）針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨特報，新北市台2線濱海公路75.8公里邊坡下午3時許土石鬆動突然崩塌，巨石掉落至台2線上，瑞芳警分局獲報立即派員前往疏導，目前維持單線雙向通行，所幸未有人員傷亡，預計還要2小時才能排除。 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 板橋推案續添供給 文化路指標案登場 (中時 ) #台2線 #大雷雨 #邊坡 #新北市 #崩塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 石門水庫水位僅剩12.2％ 鄭文燦曝：可能進入紅燈 12:362021/05/18 生活 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 社會熱門新聞 正妹訂千元藥妝備註「放4樓」 驚見外送員「馬路照」網：妳被A了 - 社會 台中大里驚傳一家4口3死悲劇 僅6歲女童獨活 - 社會 口罩亂戴、拒實聯制被麵包店趕 她惱羞摔吐司吐口水下場慘了 - 社會 8隻螃蟹帶回家 1男罰18萬另2男更悽慘 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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