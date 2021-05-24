為應國內疫情升溫，苗栗縣政府衛生局為照護縣內居家檢疫或隔離民眾所成立視訊診察系統，特別提升成立防疫陣線聯盟，共有14家醫院、76家西醫診所、62家中醫診所及18個鄉鎮市衛生所加入，除了提供居家檢疫、隔離者照護，也擴大其它慢性病患者門診視訊診療，以降載醫療營運，全力迎戰疫情。

為照護縣內居家檢疫或隔離民眾，縣府衛生局從2020年起依衛福部「居家隔離或居家檢疫民眾通訊診察參考流程」，成立視訊診察系統，奠定完善服務基礎。

衛生局為了降低社區感染的風險，結合視訊醫療服務，成立了「防疫陣線聯盟」，共有14家醫院、76家西醫診所、62家中醫診所以及18鄉鎮市衛生所，執行通訊診療服務，幫助居家隔離、檢疫民眾在宅獲得醫療服務。

為應疫情增溫，衛生局配合中央流行疫情指揮中心指示：「醫療營運降載及廣泛運用遠距醫療於門診病人」，縣內醫療機構，經衛生局指定後，得免提報通訊診療治療實施計畫，並新增門診慢性穩定病人通訊診療服務。

另外，醫療機構若實施通訊診察治療時，應遵行下列事項：一、取得通訊診察治療對象的知情同意。但有急迫情形者，不在此限。二、醫師應確認病人身分，並應於醫療機構內實施，以確保病人隱私。三、開給方劑，應明訂給藥及領藥流程。四、依醫療法規定製作病歷，並註明以通訊方式進行診察治療。五、護理人員、助產人員或其他醫事人員執行通訊診察治療醫囑時，將執行紀錄併同病歷保存。

衛生局指出，苗栗縣目前為三級防疫，為兼顧縣內醫療量能及病人就醫需要，提供居家隔離、檢疫民眾、門診慢性穩定病人的家中用藥，防疫陣線聯盟持續提出通訊診療服務，讓配合防疫在家的民眾，均能獲得妥善的醫療照護，共同打造苗栗健康幸福城市。

(中時 )