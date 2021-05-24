疫情連日升溫，本土病例不斷增加，醫院量能備受挑戰，台北市長柯文哲認為，現在醫療緊繃時刻，依確診者「一人一室」規則，病床會不夠用，呼籲中央放寬限制改為二人一室。

柯文哲表示，他今早去視察北市醫療能量，去台大、榮總、三總看醫院容量，但醫療硬體改善需要時間榮總、三總有些病房在趕工，現在有1／10要改成專責病房，但有些專責病房並非都是負壓隔離病房。

柯文哲指出，和平醫院改一層就花一億，台大、榮總、三總都在趕工改裝病房，現在改裝成抽風病房，他除要求醫學中心儘速把病房改裝完畢外，也要求負責照顧的醫護人員，一定要在最短時間打完疫苗。

柯文哲強調，中央先前要求一人一室，但他發現，台大受限於一人一室限制，導致很大的病房、很大範圍僅裝18人，呼籲中央醫療顧問研議，因醫療緊繃時刻，確診者不用限一人一室，不然病房不夠，可以允許一室裝兩人，讓病人有地方去。

(中時 )