監察院表示，臺北市某兒童及少年安置機構，日前驚傳發生機構人員對院生凌虐及性侵害事件，又該機構涉以公益名義租用國有土地，卻作為營利性質之幼兒園使用，且亦涉不當運用捐款及受贈物資等情。此凸顯主管機關對安置機構並無落實督導、查核及評鑑機制失能，影響兒少權益甚鉅，監察委員紀惠容、蘇麗瓊對此問題甚表關切，爰申請自動調查。

紀惠容、蘇麗瓊委員指出，臺北市政府社會局、案發兒少機構是否有確實掌握本案始末實情？相關通報處理、後續輔導與人事處理情形為何？有無隱匿通報情事？有否依據聯合國《兒童權利公約》（CRC）、《兒童及少年福利與權益保障法》保護兒童最佳利益、傾聽受害院生的聲音、引介資源提供協助或不當異地安置？或對安置機構有無採取適當之評鑑及淘汰機制？對租用國有土地卻兼作營利使用等情形是否有確實查核？有無善盡督導稽查責任？相關人員有無違失責任?實有深入瞭解、調查之必要。

(中時新聞網)