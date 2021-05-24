因應國內新冠肺炎疫情升溫，台達電子5月24日捐贈臺北榮總最新紫外線抑菌艙一座，設置於第三門診入口使用，希能協助醫護團隊增加抗疫能量。臺北榮總許惠恒院長代表全院同仁、病人與家屬，表達誠摯的感謝，希結合醫院與企業共同的力量，為第一線的醫護同仁及民眾構築最堅強的防疫陣線。

值此疫情升溫之際，臺北榮總非常謹慎面對疫情的威脅，針對院內環境的清潔消毒極為重視，除了落實傳統的清消之外，若能輔助紫外線消毒工具，可以達到更快更好的效果。因此台達特地捐贈抑菌艙設置於第三門診入口使用，協助高風險的醫療區域可以在短時間內達到抑菌的效果。U＋系列抑菌艙使用222nm波長之紫外線，能有效破壞細菌及病毒的表面但不傷人體，研究顯示只要照射光線5秒，即可減少表面81％的COVID-19病毒，在疫情嚴峻的時刻幫助醫療人員共同守護民眾的健康。

臺北榮總許惠恒院長表示，「COVID-19疫情出現後，醫院非常謹慎面對新興傳染病的威脅，針對院內外醫護人員及相關病人接觸後的環境，清潔消毒極為重視，就現有傳統人力吃緊的狀況下，能夠搭配高科技清潔消毒的輔助工具，在疫情期間提供安全的環境給病人及員工，十分感謝捐贈企業願意為台灣防疫盡一份心力。」

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示：「在防堵疫情的緊要關頭，非常感謝所有的醫護人員冒著風險，在第一線守護全台灣民眾的健康，很榮幸我們的產品能在這個時候派上用場。台達近年開始發展健康建築相關的解決方案，未來我們會將U＋抑菌系列產品與台達樓宇自動化的生物辨識、體溫測量等方案整合，以科技帶給大家更便利、安全、健康的生活。」

(中時 )