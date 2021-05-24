穆迪分析（Moody's Analytics）亞太區首席經濟學家科克倫（Steve Cochrane）周一接受媒體訪問時表示，持續膨脹的債務可能使新興市場國家的復甦步伐進一步落後已開發經濟體。

科克倫表示，受到這場大流行病影響，所有類型的債務都在增加，政府債務的增加尤其顯著，這並不讓人意外，因為在需要提供財政激勵措施的同時，各地政府的稅收卻普遍大幅下滑。但我認為真正的問題，是已開發經濟體和新興市場國家之間的差距越來越大。新興市場的債務負擔增加最多，未來他們在處理債務時所面臨的困難可能最大。

根據穆迪所做的一項分析，2020年政府、企業、家庭和金融等領域的全球債務總額增加24兆美元，創下歷史新高。債務暴增導致全球債務占國內生產毛額（GDP）的比率達到366%，亦創下歷史新高。報告指出，過去10年來，新興市場的整體債務增加1倍以上，目前已占全球未償還債務的三分之一。報告並點名土耳其、越南和巴西等新興市場國家，不只一個領域的債務負擔有所增加。

目前印度、阿根廷和馬來西亞等許多新興國家正在對抗捲土重來的新冠肺炎疫情，但美國、英國和澳洲等已開發國家的疫情則已顯著降溫。

科克倫表示，與已開發經濟體相比，新興市場國家在獲得新冠肺炎疫苖及推展疫苖接種的速度通常較慢，此時債務負擔增加，可能導致這些國家的政府提前抑制財政支出。

綜合以上兩個因素，新興市場國家的經濟復甦力道，可能落後已開發經濟體。科克倫表示，當經濟快速增長時，債務就不會是一個大問題。此外，這位穆迪的經濟學家表示，全世界的經濟增長不會是均衡的，今年夏天美國和歐洲可能會加速成長，而新興市場「或許得再等一會兒」。

(時報資訊)