女子疑發病鬧診所 大聲高呼「我有精神疾病」

疫情嚴峻之際，員警除了避免民眾群聚、取締沒戴口罩等防疫工作外，北投警分局24日中午11點43分，接獲三軍總醫院北投分院報案，指稱1名女子情緒不穩，在2樓診間吵鬧，警方立即派出男警、女警前往，隨即因醫師認為有強制送醫必要，警方配合救護人員將女子強制送醫。

該女子疑因病症發作，騎車前往北投分院身心科看診，但因錯過就診時間不耐久候，在診間外吵鬧不斷叫囂，急診室醫師認為有必要強制送醫，遂通知警方到場，與救護人員一起將人送上救護車強制送醫。

該女子在路邊與女警發生拉扯，並大喊「放開」、「不要再踢人」，不過警方秘錄器顯示，女子還動手撥掉員警臉上的口罩，經由員警安撫，將女子帶上救護車送醫。

北投警分局呼籲，精神病患送醫時，家人應陪伴在旁，切勿讓病患獨自前往，才能讓患者真正接受醫師專業的評估以及照護，加上正逢防疫期間，切勿滋擾醫護人員，增生不必要的事端。

(中時 )