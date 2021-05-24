據《封面新聞》報導，46歲的中國視障登山者張洪，於今天24日尼泊爾時間上午9點，在3名夏爾巴人（Sherpa，當地原住民，多擔任登山挑夫和嚮導）協作的帶領下，成為亞洲首位登上世界最高峰聖母峰的盲人。

張洪此前是中國第一個也是唯一一個登頂6000米、7000米雪山的盲人登山愛好者。而登聖母峰是他一直的心願，他從2019年就開始籌備，2020年因疫情聖母峰南北坡都取消了登山活動。直到2021年，他終於圓夢。

據《四川日報》全媒體報導，1975年的張洪生在重慶長在成都，1998年一場虹膜炎並發青光眼，奪走了他的視力，為了生計，他輾轉上海、拉薩，在醫館做理療按摩、針灸等。

在拉薩，他偶然結識了曾登頂14座8000米以上高山的洛則，洛則無意中聊起美國盲人登山家埃裡克·魏亨麥爾於2001年登頂聖母峰的事跡，點燃了張洪心中挑戰的火種。

和埃裡克攀登珠峰不一樣，埃裡克獲得了全美盲人協會的部分資助，而張洪更多要靠自費和企業資助才行。

「這些年已經花掉10萬多元，幸好家人支持。」張洪說，這次攀珠峰除了找企業贊助，還有一部院線紀錄片電影，暫名《讓世界看見我》，或將從票房中抽取一部分來資助。電影將跟拍到登頂珠峰結束，初步預計明年下半年上線。

除了登山，張洪的下一個目標是希望能為盲人群體多做一些事情，盲人有怎樣的運動需求、運動障礙和運動條件？這些不是光靠精神感召就行了，還需要社會切實的投入。

之前，張洪已在寧波、深圳、廣州等企業家、創業者群體中做了小範圍的演講，未來他希望有更多盲人朋友不再自我設限，走出更多可能性。

(中時 )