寶二水庫蓄水量剩2.6％，水情「告急」。（羅浚濱攝）

寶山水庫蓄水量剩6.9％，水情「告急」。（羅浚濱攝）

桃竹苗水庫都在比慘！石門水庫水情是「狀況不好」，寶山和寶二水庫是「告急」，永和山水庫「很緊急」！新竹地區可能在6月1日亮紅燈供5停2，水公司指出石門水庫每天還是會支援22萬噸水給新竹，在甲區停水時調配供給乙區使用，目前還沒有模擬到停供不支援新竹的狀況。

供水給新竹科學園區的寶山和寶二水庫，每天出水量仍維持在15萬噸，24日寶山蓄水量34.84萬噸剩6.9％，只能用10天，寶二86.39萬噸剩2.6％，還能撐14天。

水公司三處區副處長謝東穎表示，石門水庫目前從桃竹備援管線送新竹22萬噸，主要供湖口、新豐及竹北20萬噸，餘2萬噸供新竹市，若進入供5停2的分區供水，竹北等甲區在停水2天時，水源調配給乙區的新竹市使用。

同時，消防、醫療及學校提供13處載水點，甲區將設置28處臨時供水站，乙區則有13處。新竹縣各鄉鎮市將增設臨時供水站，竹北市18處、竹東鎮6處、芎林鄉4處、寶山鄉2處

新竹縣長楊文科對新竹地區可能分區供水，指示衛生局請縣內42家住宿式長期照護機構，盤點貯水能量並加強省水應變，要求至少支撐48小時的自助抗旱能力。

(中時 )