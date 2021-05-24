在Cosplay圈以性感火辣風格聞名的正妹Coser佐歌奈，今（24）日在Facebook發文，公告自己確診新冠肺炎，目前正在負壓隔離病房住院，也公開了確診前的個人足跡，不過她對於自己染疫的過程感到相當不解，直言自己已經盡量減少外出，也沒有任何接觸史，卻還是不幸感染，無奈表示：「實在找不出自己在哪邊染疫的可能性，這是最可怕的地方」。

佐歌奈發文透露，自己並沒有任何接觸史，至今仍感染源不明，只能推測可能是在車站遇到帶有病毒的人，才會不幸染疫，更自嘲：「身體就是這麼爛，沒辦法」，她也公開了5月7日到5月20日的相關足跡活動史，並指出自己長期居住在新北市，只有在母親節時曾返回台南，期間也有去過萬華，但在此之前就已經出現症狀。

佐歌奈也在文中宣導，民眾如果被通知匡列後，在隔離期間沒有確診，就必須自行支付14天隔離的所有費用，通常一天的價格落在2千到5千之間，但準確的金額會依每間防疫旅館而有不同，同時她還希望透過自己的案例來勸誡大家一定要乖乖待在家，「我這麽小心防疫，且也已盡可能減少外出次數，卻還是不知不覺的染病，大家真的不要心存僥倖自己不會中標」。

除此之外，有不少友人都反對她公開確診的消息，擔心她被攻擊，但佐歌奈認為還是需要讓大家知道自己的足跡，而且她並沒有任何被抨擊的理由，「能宅都盡量宅了，連一個月出去吃飯不到五次，兩年連生日都沒過，饒了我吧」。

(中時新聞網)