新冠肺炎疫情嚴峻蔓延，坊間部分幼兒園停課期間遭變相扣薪，市議員周永鴻24日接獲幼教老師陳情，因已簽署同意書或勞資協議擔心拿不回特休或薪資；他要求市府教育局、勞工局等單位應提出因應對策。市府教育局說，查獲幼兒園未依規給薪，將移請勞工局依規裁處。

周永鴻指出，許多幼教老師近日透過他的Facebook粉專留言或私訊，陳情停課期間被扣薪等爭議；老師們最常反映園方在教育部19日宣布停課時，就提供給教職員同意書或勞資協議，要求大家儘速選擇用掉特休、事假、放無薪假等。

周永鴻說，大部分老師當初因在資訊不對等和園方壓力下簽署文件，擔心會拿不回特休和薪水。還有許多老師說，雖教育部21日發函重申幼兒園停課期間不應要求教職員放無薪假，但園方仍扣除19至21日三天薪資。托育員陳情，停托期間若需請假得請事假一天扣1000元薪資，並扣除全勤。

教育局表示，依國教署函文規定，幼兒停止到園期間雖無需實施線上教學，但教保服務人員可引導家長為幼兒提供多元學習機會，每日主動聯繫關懷幼兒生活情形；市府將幼兒園停課期間給薪情形列入訪查項目要求幼兒園遵守，一經查獲未依規給薪，將移請勞工局依規裁處。

勞工局強調，停課期間教師如要照顧家中12歲以下小孩得申請防疫照顧假，雇主應准假可不給薪，但不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不可扣發全勤獎金、解僱；如強制勞工一定要請特別休假或事假，違反勞基法第38條或第43條規定，可處2萬元至100萬元罰鍰。

(中時 )