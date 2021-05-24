俄國國營雷達系統開發局-「金剛石-安泰科學院」(Almaz-Antey)的局長嚴諾維科夫( Yan Novikov )透露，他們開發的Nebo-M短波雷達，可以探測雷達隱身戰機，包括美國F-22和F-35。

防衛世界(Defense World)報導，在周六的俄羅斯「新知識教育馬拉松比賽」(New Knowledge educational marathon)當中，諾維科夫的話說：「Nebo-M雷達隱身技術的剋星，這種雷達可以發現F-22、F-35等戰機。」

Nebo-M novi radarski sistem Vojske Srbije? Russian Nebo-M radar complex

俄國空防系統正在以Nebo-M雷達補強自己的防空網，報告稱，這些雷達已部署在特貝卡利亞(Transbaikalia,位在東西伯利亞，與蒙古和中國東北接壤)、伯力(俄國稱為哈巴羅夫斯克Khabarovsk，於黑龍江及烏蘇里江交界處東側)和濱海邊疆區(Geography of Primorsky Krai中國稱為烏蘇里江以東土地)。

不過，上述土地防衛強度並不高，不算是特別危險的地點，或許Nebo-M雷達還在測試。相對的，北約義大利的F-35已派往普斯科夫州和列寧格勒州，此處與愛沙尼亞接壤，可能防衛強度更大一些。

Nebo-M雷達是一種使用甚高頻(VHF)短波無線電的 3-D雷達系統，具有可調控的多頻段設計，它的雷達系統組包括中央資料整合、指揮所模組以及3具雷達車。

Nebo-M可以在1000公里的距離內，檢測飛機和彈道飛彈。在環形掃描模式下，可探知600 公里的範圍內，跟踪多達200個空中目標（包括高超音速飛彈）。在扇形掃描模式下，探查距離長達1800公里，追蹤20枚彈道目標。

Nebo-M檢測的對象中高空目標，對低空目標比較吃力。因此，它通常與Podlet雷達一起配合，Podlet雷達可監測低空飛行的目標，範圍是300公里。

4輛雷達車（雷達和指揮所）之間的資訊可即時交換，每個雷達都有一具100千瓦的發電機，達成廣域範圍的持續探查。

金剛石-安泰科學院說，Nebo-M雷達在600 公里的距離範圍內，可檢測雷達截面1平方公尺的目標。

(中時新聞網)