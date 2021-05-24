三級警戒難解！柯文哲認停課應延長 侯友宜：雙北一定同步 17:032021/05/24 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5月28日能不能解除三級警戒？雙北市長都表示不樂觀。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於台北市長柯文哲說5月28日要解封有困難，學生停課應該會延長，新北市長侯友宜今受訪表示，新北市跟臺北市溝通無礙，管道暢通，每個涉及雙北的議題、尤其是停課這種重要問題，一定會妥善溝通、同步公布，請大家放心。 侯友宜說，像上次雙北決定停課，就是經雙北兩位副市長溝通後，採取同樣的步調，因此這次也會同步發布。 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 雙北停課2周 農糧署：每日影響70公噸學校午餐食材供應 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #停課 #雙北 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 民調一面倒要全面停課 萬美玲：政府要有擔當 11:172021/05/18 生活 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北線上教學大當機 學生崩潰：上不去是怎樣 10:262021/05/18 生活 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 冷暖空氣交戰 午後暴雨狂炸 翡翠水庫水位上升了 - 生活 台南市新增3確診 足跡遍布北區、安平、中西區 - 生活 大雨來了 全台變天滯留鋒今晚抵達 下波周六到 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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