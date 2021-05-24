對於台北市長柯文哲說5月28日要解封有困難，學生停課應該會延長，新北市長侯友宜今受訪表示，新北市跟臺北市溝通無礙，管道暢通，每個涉及雙北的議題、尤其是停課這種重要問題，一定會妥善溝通、同步公布，請大家放心。

侯友宜說，像上次雙北決定停課，就是經雙北兩位副市長溝通後，採取同樣的步調，因此這次也會同步發布。

(中時 )