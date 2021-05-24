女團HUR年初出道以來接連推出兩支風格強勁的高規格音樂作品，充滿未來科幻龐克風的〈Pain Killer〉與前衛時尚絕美的〈Need No More〉曝光後獲各界好評，不但兩支MV目前YouTube累積點閱數字皆破220萬，她們原訂六月底發片，無奈遇到疫情影響，原計畫拍攝MV及見面會也都順勢往後延，六人為了防疫索性全員待在宿舍自主防疫不回家一個月，待在宿舍的日子無論各項課程如舞蹈、歌唱、肢體、舞術、健身訓練都改為線上。

由於待在宿舍時間多了，所有訓練課程都DOUBLE時間，讓六人等於一天16小時都在上課，比沒有疫情爆發前訓練時數更多更忙，六人苦笑說：「大家是防疫在家追劇，我們是宅在宿舍忙的流汗動起來。」在宿舍的六人為了居家防疫也輪流下廚採買，怕胖的她們買的食物大多是雞胸肉、優格等健身減脂食物，也因為大量訓練運動加上飲食控制雙管齊下，讓六人不僅體重不升反降，平均瘦1到2公斤且身形更加結實，HUR笑說：「為了日後出關能夠做宣傳做準備及儲備能量。」

(中時 )