名模隋棠是演藝圈著名的辣媽代表，40歲隋棠保養有術，擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的身材，完全看不出是3個孩子的媽，親民的隋棠平時也樂於在網分享生活大小事，而隋棠昨（23日）深夜則在臉書曬敷面膜照，隋棠除了超大黑面膜很吸睛外，她身穿薄紗蕾絲上衣入鏡，畫面超吸睛。

照片中，隋棠隨興地綁起長髮、露出整張臉，而她的臉、脖子和胸口則敷上類似塑膠材質的超大面積黑面膜，寶貝女兒Lucy則是敷上3小塊的黑色迷你面膜，母女同框敷面膜實在萌翻，隋棠也開心發文：「女孩們的時間 晚安」。

隋棠曬母女敷面膜照，她的薄紗上衣還意外引發討論。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠母女的敷面膜照，吸引王彩樺直呼好可愛，知名造型師李明川則說：「敷好敷滿」，許多網友紛紛留言討論「女神就是不一樣，貼上面膜還是看得出清秀之美」、「從沒看過那麼黑又那麼美的美女！」、「敷面膜也這麼美」、「實在太可愛又太美麗的母女檔了」。

還有眼尖網友發現，隋棠身穿薄紗蕾絲衣入鏡，胸口美肌若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼：「只看到媽媽穿的（得）好辣」、「媽媽好性感」、「怎辦我只注意到性感睡衣」、「睡衣太辣（歪樓）」，隋棠的居家穿搭意外成為亮點。

不過隋棠日前才在IG曬一系列的女兒視角照，其中，隋棠上身單穿內衣、趴在床上睡覺，她美背和側胸全都露，畫面性感又帶點慵懶感，也讓外界見識到，女神就算在家依舊絕美。

(中時新聞網)