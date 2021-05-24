【旅遊經 編輯部報導】

每年4月～6月為合歡山花季，每每此時均吸引無數遊客上山賞花，非假日期間，賞花遊客就十分眾多，若是遇週末假期或連假期間更是人山人海，但中央流行疫情指揮中心已於5月19日會宣布，提升全國疫情警戒至第三級，太魯閣國家公園管理處(簡稱太管處)亦依「國家公園區域因應COVID-19疫情警戒全國提升至第三級之遊憩人流出入管制措施」，為避免遊客湧入，林務局東勢林區管理處即日起至至疫情三級警戒解除期間，暫時封閉合歡各個步道。

雖正值合歡山花季 配合防疫請勿前往山區！圖為玉山杜鵑 (圖：東勢林區管理處提供)

為避免遊客湧入合歡山步道，林務局東勢林區管理處已封閉合歡東峰及合歡尖山步道，而太管處即日起至疫情三級警戒解除期間，也將暫時封閉合歡主峰、石門山、合歡西北峰及屏風山等步道，請山友注意！

民眾請務必遵守防疫措施，正確佩帶口罩、加強手部清潔，並維持室外1公尺的社交距離，做好自我健康監測，共同為防疫把關，太管處後續將持續配合中央流行疫情指揮中心之最新防疫指引，並依太魯閣國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

(中時新聞網)