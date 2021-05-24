喜愛小尺寸的手機，或是偏好單手使用手機嗎？華碩（Asus）日前在台宣佈推出ZenFone 8，就是一款主打單手使用特色的機種，究竟它是否是Android版本的iPhone 12 mini呢？一起來瞧瞧。
根據華碩提供的資料，根據調查有57%的用戶偏好6吋螢幕以下螢幕的機種，而想購入手機時，電池續航力以及擁有最新的CPU則是兩大考量因素。在衡量使用者單手使用時，大拇指可以觸控的區域，以及手機寬度等因素後，打造出了 148 x 68.5 x 8.9 mm尺寸的ZenFone 8。它搭載最新的高通Snapdragon 888處理器，共有8G/128G、8G/256G、12G/256G、16G/256G四種規格。而8/128GB規格在安兔兔評測（v8.3.4）版本中，開啟高效能模式下可跑出683967分、若選擇動態效能模式則僅有591591的成績，Geekbench 5則是跑出單核心 項目1120、多核心項目3448的成績。
ZenFone 8搭載5.9吋螢幕（解析度1080 x 2400），支援120Hz更新率、反應時間1ms，是三星打造的AMOLED螢幕，戶外亮度可達800 nits，色彩準確度 Delta-E < 1、112% DCI-P3廣色域、105% NTSC色域, 151.9% sRGB 色域。具備HDR 10 and HDR10+ 認證，機身輕巧（169g），支援螢幕指紋辨識功能，根據實際測試，螢幕指紋辨識的速度相當快。機背是金屬材質，不過邊框的接合處還不是非常圓滑，略有卡手的感覺。機身支援雙SIM卡（5G+4G），無法支援microSD卡擴充，但是具備3.5mm耳機孔。比較特別的是，電源鍵有特別以不同金屬色標示，滿有特色。機身支援通過IP68防塵防水認證。
ZenFone 8搭載1200萬畫素（畫素大小 1.2 ㎛，視野76.5度）IMX663感測器，支援Dual PDAF。主相機是雙鏡頭組合，為6400萬畫素廣角相機（f/1.8，支援OIS視野78.3度），1200萬畫素超廣角鏡頭(視野113度、可支援微距拍攝），廣角相機若兩倍放大則仍可拍攝1600萬畫素相片。錄製影片主相機可以支援[email protected]畫質，超廣角相機則可拍攝[email protected]。
對比iPhone 12 Pro（相片位於右側）來說，可以看見除了在超廣角方面視野略微不足之外，在日間拍攝、1/8倍變焦上，還有色調上，ZenFone 8都可圈可點。夜間在白平衡上的表現也穩定，在夜拍照片的光線亮度上，也很足夠不會過度補光，把晚上拍出白天的感覺。
ZenFone 8因為搭載最新的高通Snapdragon 888處理器，當然是一款支援5G的設備。以中華電信SIM卡在信義區室內測試5G的結果，平均得到314.5 Mbps、上傳11.6 Mbps的結果。在上傳表現上比一般常見的5G測速（5G測速挑戰4月結果）來得低上不少，很可能是受到在市內測速，或是當地5G訊號強弱所影響。
如果讓ZenFone 8去執行跑分軟體，可以看見在特定軟體中會自動呈現「ZenFone 8 mini」的字樣。雖然最終華碩沒有特別以此名稱命名此新機，不過在跑分軟體出現此名字來看，華碩原本很可能就有把它當作ZenFone 8 mini的意圖。雖然有此想法，但是華碩嚴格來說並不把ZenFone 8當作另一款iPhone 12 mini的類似產品，因為它搭載了4000 mAh電池，比蘋果iPhone 12 mini的2227mAh電量高出不少。再加上華碩為它提供了30W快充充電器，還有定時充電、和緩充電、排程充電、充電上限等電池保養等功能，絕對是更符合每日使用的需求。
音效上，雙立體聲喇叭搭配 Dirac HD Sound 音訊技術，具備多磁鐵揚聲器，搭載雙 Cirrus Logic CS35L45 Smart AMP 技術，帶來音量更大，低音更渾厚且確保低失真的聽覺享受；支援Hi-Res Audio 384 kHz / 32-bit 音頻標準－3.5mm 耳機孔輸出，以及音效魔術師－針對多種娛樂情境優化音質。雙立體聲喇叭在音量表現上令人印象深刻，但是左右耳的平衡上，可以再有提升；內建三麥克風搭載 OZO Audio Zoom 及 ASUS 降噪技術。支援Wi-Fi 6、NFC。提供消光黑、簡約銀與限量發售的「輕巧白」共三色選擇。建議售價：NT$ 18,990起，五大電信6/1上市。
簡評
ZenFone 8若是簡單對比iPhone 12 mini的話，同樣都是雙鏡頭（廣角＋超廣角鏡頭）的組合，6400萬畫素是比iPhone 12 mini的1200萬畫素超出不少，因為支援高畫素拍出的照片尺寸較大保留的細節也多，可以在裁切狀態下仍保有組有足夠細節的相片，是iPhone 12 mini所不具備的特色。另外還有全新的單手模式可以調整單手模式在螢幕上顯示的區塊（比例），讓單手使用更符合不同人的需求。再加上高電量、快充等特色，讓機身精實的ZenFone 8在應付一天的使用上不成難事，對於喜愛小手機的朋友來說，會是遠比iPhone 12 mini更為強勢的選擇。
(科技)
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