喜愛小尺寸的手機，或是偏好單手使用手機嗎？華碩（Asus）日前在台宣佈推出ZenFone 8，就是一款主打單手使用特色的機種，究竟它是否是Android版本的iPhone 12 mini呢？一起來瞧瞧。

根據華碩提供的資料，根據調查有57%的用戶偏好6吋螢幕以下螢幕的機種，而想購入手機時，電池續航力以及擁有最新的CPU則是兩大考量因素。在衡量使用者單手使用時，大拇指可以觸控的區域，以及手機寬度等因素後，打造出了 148 x 68.5 x 8.9 mm尺寸的ZenFone 8。它搭載最新的高通Snapdragon 888處理器，共有8G/128G、8G/256G、12G/256G、16G/256G四種規格。而8/128GB規格在安兔兔評測（v8.3.4）版本中，開啟高效能模式下可跑出683967分、若選擇動態效能模式則僅有591591的成績，Geekbench 5則是跑出單核心 項目1120、多核心項目3448的成績。

ZenFone 8的安兔兔跑分（高效能模式、動態效能模式）以及Geekbench 5跑分結果。（手幾截圖）

ZenFone 8搭載5.9吋螢幕（解析度1080 x 2400），支援120Hz更新率、反應時間1ms，是三星打造的AMOLED螢幕，戶外亮度可達800 nits，色彩準確度 Delta-E < 1、112% DCI-P3廣色域、105% NTSC色域, 151.9% sRGB 色域。具備HDR 10 and HDR10+ 認證，機身輕巧（169g），支援螢幕指紋辨識功能，根據實際測試，螢幕指紋辨識的速度相當快。機背是金屬材質，不過邊框的接合處還不是非常圓滑，略有卡手的感覺。機身支援雙SIM卡（5G+4G），無法支援microSD卡擴充，但是具備3.5mm耳機孔。比較特別的是，電源鍵有特別以不同金屬色標示，滿有特色。機身支援通過IP68防塵防水認證。

ZenFone 8以及包裝內配件。（黃慧雯攝）

ZenFone 8左側。（黃慧雯攝）

ZenFone 8右側。（黃慧雯攝）

ZenFone 8正面螢幕上方（採用打孔螢幕，前相機位在左上角）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8頂端有3.5mm耳機孔。（黃慧雯攝）

ZenFone 8底側，搭配USB-C充電連接孔，採用雙層SIM卡，支援5G+4G。（黃慧雯攝）

ZenFone 8內附保護殼安裝後的樣式。（黃慧雯攝）

ZenFone 8搭載1200萬畫素（畫素大小 1.2 ㎛，視野76.5度）IMX663感測器，支援Dual PDAF。主相機是雙鏡頭組合，為6400萬畫素廣角相機（f/1.8，支援OIS視野78.3度），1200萬畫素超廣角鏡頭(視野113度、可支援微距拍攝），廣角相機若兩倍放大則仍可拍攝1600萬畫素相片。錄製影片主相機可以支援[email protected]畫質，超廣角相機則可拍攝[email protected]。

對比iPhone 12 Pro（相片位於右側）來說，可以看見除了在超廣角方面視野略微不足之外，在日間拍攝、1/8倍變焦上，還有色調上，ZenFone 8都可圈可點。夜間在白平衡上的表現也穩定，在夜拍照片的光線亮度上，也很足夠不會過度補光，把晚上拍出白天的感覺。

ZenFone 8廣角與超廣角對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角對比。（黃慧雯攝）

ZenFone 8一倍與八倍變焦對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro一倍與八倍變焦對比。（黃慧雯攝）

ZenFone 8（左）對比iPhone 12 Pro日間拍攝（1）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8（左）對比iPhone 12 Pro日間拍攝（2）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8（左）對比iPhone 12 Pro夜間拍攝（1）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8（左）對比iPhone 12 Pro夜間拍攝（2）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8（左）對比iPhone 12 Pro夜間拍攝（3）。（黃慧雯攝）

ZenFone 8因為搭載最新的高通Snapdragon 888處理器，當然是一款支援5G的設備。以中華電信SIM卡在信義區室內測試5G的結果，平均得到314.5 Mbps、上傳11.6 Mbps的結果。在上傳表現上比一般常見的5G測速（5G測速挑戰4月結果）來得低上不少，很可能是受到在市內測速，或是當地5G訊號強弱所影響。

ZenFone 8 5G測速結果（中華電信SIM卡）。（手幾截圖）

如果讓ZenFone 8去執行跑分軟體，可以看見在特定軟體中會自動呈現「ZenFone 8 mini」的字樣。雖然最終華碩沒有特別以此名稱命名此新機，不過在跑分軟體出現此名字來看，華碩原本很可能就有把它當作ZenFone 8 mini的意圖。雖然有此想法，但是華碩嚴格來說並不把ZenFone 8當作另一款iPhone 12 mini的類似產品，因為它搭載了4000 mAh電池，比蘋果iPhone 12 mini的2227mAh電量高出不少。再加上華碩為它提供了30W快充充電器，還有定時充電、和緩充電、排程充電、充電上限等電池保養等功能，絕對是更符合每日使用的需求。

音效上，雙立體聲喇叭搭配 Dirac HD Sound 音訊技術，具備多磁鐵揚聲器，搭載雙 Cirrus Logic CS35L45 Smart AMP 技術，帶來音量更大，低音更渾厚且確保低失真的聽覺享受；支援Hi-Res Audio 384 kHz / 32-bit 音頻標準－3.5mm 耳機孔輸出，以及音效魔術師－針對多種娛樂情境優化音質。雙立體聲喇叭在音量表現上令人印象深刻，但是左右耳的平衡上，可以再有提升；內建三麥克風搭載 OZO Audio Zoom 及 ASUS 降噪技術。支援Wi-Fi 6、NFC。提供消光黑、簡約銀與限量發售的「輕巧白」共三色選擇。建議售價：NT$ 18,990起，五大電信6/1上市。

ZenFone 8提供消光黑、簡約銀與限量發售的「輕巧白」三種顏色。（華碩提供）

簡評

ZenFone 8若是簡單對比iPhone 12 mini的話，同樣都是雙鏡頭（廣角＋超廣角鏡頭）的組合，6400萬畫素是比iPhone 12 mini的1200萬畫素超出不少，因為支援高畫素拍出的照片尺寸較大保留的細節也多，可以在裁切狀態下仍保有組有足夠細節的相片，是iPhone 12 mini所不具備的特色。另外還有全新的單手模式可以調整單手模式在螢幕上顯示的區塊（比例），讓單手使用更符合不同人的需求。再加上高電量、快充等特色，讓機身精實的ZenFone 8在應付一天的使用上不成難事，對於喜愛小手機的朋友來說，會是遠比iPhone 12 mini更為強勢的選擇。

(科技)