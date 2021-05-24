今（24）日午後，北部地區降下傾盆大雷雨，雨勢來得又猛又急，氣象局因此發布今年第一個大雷雨災防告警訊息，提醒松山、內湖、南港及汐止的民眾注意淹水問題，交通往返也要特別當心，其中內湖時雨量一瞬間就飆破百，讓當時在那一帶開車的女駕駛忍不住錄下畫面PO上網，直呼整路都像在洗車，此文一出許多中南部網友看了都超羨慕，哀怨表示「苗栗很需要雨水，熱爆了」、「高雄爆熱好久了」。

根據臉書社團「爆廢公社」一名女網友稍早PO出的影片，裡頭可見今日午後這場大雨，雨水無情的狂打汽車擋風玻璃，流瀉而下的大量雨水，簡直就像用倒的，讓駕駛完全看不見前方，能見度趨近於零，相當危險，因此原PO也忍不住驚呼驚呼「狂風暴雨啊啊，我沒洗車啊！」

不過此文一出，倒是讓缺水已久的中南部人好生羨慕，接連無奈表示「我好久沒看過雨了，都快忘了被雨淋的感覺」、「南部熱爆了」、「台中太陽大到我想打人」、「墾丁需要大雨」、「都不下在台南」。

(中時新聞網)