本土疫情升溫，中央流行指揮中心表示快篩陽性確診者將改為返家居家隔離。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北快篩陽性在家實施「一人一室」的案例不多，後續會依照中央規定辦理，並加快PCR採檢速度做後續安排。

陳潤秋指出，新北市每日接獲中央單子告知後，就會聯絡確診者，並落實分流，輕症、無症狀者送集中檢疫所，交由中央調度，重症則會安排轄內醫院處理，必要時啟動跨區支援，聯繫不上確診者會立刻聯繫警方協尋；通常快篩陽性者會送集中檢疫中心，但中央改為居家隔離會配合辦理。

針對陸續有議員爆料，確診者未等到房間隔離，陳潤秋表示，非常感謝大家給意見，盼能提供個案資料就可以立即協助處理，她表示，衛生所人員近期不眠不休處理，都非常踴躍處理個案。新北市長侯友宜則表示，大家有獲知個案狀況，或有任何意見隨時打電話聯絡市府，市府會快速處理，大家有不一樣看法會虛心做改變，盼大家同心協力給基層打氣。

(中時 )