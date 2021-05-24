華爾街銀行業巨頭高盛（Goldman Sachs）最近發布了其《全球宏觀研究》報告，該報告對以太幣表示讚賞，報告表示，考慮到真實用途、用戶基數、技術迭代速度等多方因素，以太幣很有可能取代比特幣成為主流的加密貨幣。

在市場走勢方面，高盛強調目前加密貨幣市場與2017—2018年牛市之間關鍵的區別在於機構投資者的加入。但隨著機構投資者近期參與度放緩（加密貨幣ETF流入資金減少）、替代幣層出不窮，市場再度被散戶所主導。

高盛表示，這種從機構到散戶的轉變，正加大市場大跌的可能性。目前市場的高波動性將延續下去，直到加密貨幣擁有獨立於價格之外的潛在真實經濟用途。

高盛指出：「鑑於實際用途對確定價值存儲的重要性，以太有很大的機會取代比特幣成為價值的主導存儲。以太幣生態系統支持智慧合約，並提供了一種在其平台上創建新應用程序的方式。大多數分散式金融（DeFi）應用程序都建立在以太幣網絡上，並且大多數發行的不可替代令牌（NFT）都是使用以太幣購買的。以太幣與比特幣相比，交易數量的增加反映了這一優勢。」

與比特幣相比，以太幣的交易量更大。隨著以太幣在DeFi和NFT中的使用越來越廣泛，以太幣將在應用加密技術方面建立自己的先發優勢。

高盛強調，以太幣還可在去中心化的賬本上安全地、私密地存儲幾乎任何訊息。這些訊息可以被代幣化和交易。這意味著以太幣平台有潛力成為可信賴訊息的大型交易市場。

目前投資者已經可以通過NFT在網上出售數位藝術和收藏品，但這只是它的實際用途的一小部分。

高盛認為，未來個人可以通過以太幣存儲並將其醫療數據出售給製藥研究公司。以太幣上的數位檔案可能包含個人數據，包括資產所有權、醫療歷史，甚至知識產權。

以太幣還具有作為去中心化的全球基礎服務器的好處。與亞馬遜或微軟這樣的集中式服務器不同，這可能為共享個人數據提供了一個解決方案。

市場上支持比特幣具備價值儲存功能的主要理由是其供應有限。但高盛認為，推動價值儲存成功在於需求，而不是稀缺性。

目前市場上主要的價格存儲資產均存在穩定的供給：幾個世紀以來，黃金的供應量一直在以接近2%的速度增長，但黃金仍然是公認的保值手段。而像鋨這樣的稀有元素卻並不是價值儲存手段。

高盛強調，固定且有限的供應可能會刺激囤積，迫使新買家出價高於現有買家，從而推高價格波動，產生金融泡沫。與有限的供應保持價值相比，更重要的是降低新供應急劇和不可預測增長。目前以太幣總供應量沒有上限，但年供應量增長存在限制，滿足這個標準。

支持比特幣將主導加密貨幣市場的觀點認為，其具備先發優勢和龐大的用戶基礎。

目前加密貨幣市場整體活躍用戶數非常不穩定。在這種環境中，加密技術同時在迅速變化，無法快速升級的系統可能會過時。

在用戶基數方面，以太幣在2017年獲得大量活躍用戶群，目前用戶群已經達到比特幣規模的80％。

在技術方面，目前以太幣正在對其協議進行快速升級（快過比特幣），從工作量證明(PoW)向權益證明(PoS)過渡。

因此，在以太幣上建立數位檔案可以幫助用戶存儲存。高盛表示，PoS的優點是可以大大提高系統的能源效率，根據礦工選擇持有的以太幣數量(而不是他們的處理能力)來獎勵礦工，這將結束對礦工獎勵的燒能源競賽。

目前比特幣的能源消耗已經達到荷蘭全國的能源消耗，如果比特幣價格升至10萬美元，其的能源消耗可能翻倍。從ESG的角度來看，這使得比特幣投資具有挑戰性。

在安全穩定性方面，高盛表示目前所有加密貨幣仍處於早期階段，技術變化迅速，用戶基礎不穩定。

雖然以太幣PoS協議驗證過程中的安全問題，但比特幣也不是100%安全的。目前比特幣前四大礦池控制著近60%的比特幣供應，過高的集中度導致存在虛假交易的可能。

以太幣也面臨著許多風險，它的主導地位也無法保證。例如，如果以太幣2.0升級延遲，開發人員可能會選擇轉移到競爭平台。

(中時新聞網)