美股上周五漲跌不一，道瓊上漲，比特幣急挫則拖累那指和科技股表現。

周一香港恆生指數低開0.14%，收跌46.18點或0.16%，為28412.26點。國企股(H股)跌61.17點或0.57%，為10641.40點。交易所成交金額約1104億港元。

科技指數大跌1.85%。鴻騰精密跌8.56%，報2.03港元；阿里跌1.3%；京東健康跌6.25%；網易跌3.95%。

區塊鏈概念股跌。火幣跌22%；歐科雲鏈跌14.9%；雄岸科技跌8.3%。

醫藥股上升。石藥漲4.4%，為表現最好藍籌股；康芳生物漲9.6%，股價創上市新高；中生製藥公布業績激勵，漲3%。

呷哺呷哺跌8.2%，報9.18港元。中金大砍其目標價52%，來到10.56港元，評級降為中立。另公司董事會於上周五宣布，行政總裁趙怡辭任職位，5月20日起生效。

(時報資訊)