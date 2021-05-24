中央疫情指揮中心以「校正回歸」方式把確診案例往前幾天增補，引起輿論譁然。根據一份網路民調顯示，有超過6成網友認為，衛福部長陳時中說這是掀牌而非蓋牌，會降低指揮中心的公信力；同時，有超過5成網友並不認同以「校正回歸」的做法公布確診個案。

網路媒體《NOWnews》以「校正回歸惹議，指揮中心是蓋牌還是掀牌？」為題，進行網路民調，投票時間為5月24日至27日，並詢問網友，是否同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案？截至24日下午5點，參與投票的網友中，表示「認同，能完整公布事實最重要」的有41.01%，而「不認同，每天記者會公布後，隔幾天再校正，讓當下公布的個案數字沒參考價值」的則有58.27%，另外有0.72%網友沒表示意見。

對於陳時中解釋，是因為「系統性流程」繁複，有重複核驗等問題，才導致需要「校正回歸」，這是否會讓人質疑中央的防疫能力？認為「會，全球對抗新冠肺炎一年多，指揮中心卻沒有準備好疫情爆發後，相關的採檢政策應對」的網友有68.35%；認為「不會，疫情爆發，採檢量突然激增，有延遲通報情況，或是修正作業方式很正常」的則有31.65%。

至於「校正回歸」爭議，陳時中解釋這是「掀牌」，而非「蓋牌」，這個說法是否會影響指揮中心的公信力的部分，認為會影響，且對於指揮中心的言論，有不信任感的網友有63.21%，認為不會有影響，只是一種說法而已，還是相信指揮中心的防疫作為的則有34.53%，另外有2.16%網友沒表示明確意見。

(中時新聞網)