根據財政資訊中心統計，目前已經完成報稅報稅已經達到361萬，但是17日到23日新增完成報稅數卻明顯減緩，僅50萬件左右，相較前2週每週都有百萬件以上完成報稅，速度確實下滑。

財政資訊統計，累計至5月23日已經完成報稅件數已經達到361萬件，相較於去年同期，仍有近19％成長，完成報稅比中達55％。

然而隨著本土疫情個案爆發，各區國稅局陸續停止臨櫃報稅服務，雙北地區最早為5月15日，而全國地區則是17日，所以上週本土疫情影響報稅速度甚深。

根據統計，上一週新增報稅數已經僅近50萬件，財政資訊中心表示，確實報稅速度有趨緩的現象，據分析，本土疫情增溫確實會影響報稅速度，但最重要原因還是延長報稅時間到6月底，多數的民眾還是會選擇在最後時間報稅。

財政資訊中心數據顯示，網路報稅占報稅數已經超過6成以上，大約218萬戶，今年新增手機報稅功能，目前手機報稅占網路報稅比重約1／4左右。

(中時 )