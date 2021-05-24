性感女神伊莉莎白赫莉(Elizabeth Hurley)，是模特兒出身，天生擁有高挑身材，加上保養得宜，多年來hold住魅惑臉蛋與魔鬼身材，皮膚狀態尤其完美，根本看不出來已經55歲，而相當熱衷於經營社群的她，經常分享比基尼辣照，沒想到卻因為曬性感辣照被網友酸「靠肉體刷存在感」，連名嘴皮爾斯摩根(Piers Morgan)都在節目上公開揶揄：「看在上帝的份上，都55歲了拜託把衣服穿起來好嗎？」。

1987年出道的伊莉莎白赫莉，以性感魅惑形象聞名外，感情世界也備受關注，曾與英倫情聖休葛蘭有過長達10多年的感情，兩人分手後，她曾有過兩段豪門婚，但都沒能走到最後，如今伊莉莎白跟兒子達米恩相依為命，但感情運欠佳的她，進軍時尚圈卻相當順利，創立了個人海灘服飾品牌，並自己當模特兒。

不料55歲的她，因為曬辣照而飽受批評， 伊莉莎白赫莉接受美國節目《Extra》訪談，吐露不斷在IG曬辣照的真正原因，表示自從新冠肺炎爆發以來，她為了防疫，已經14個月沒去度假，也沒辦法去海邊拍品牌宣傳照，所以只能在家發揮，都是為了品牌業績。

伊莉莎白赫莉身為老闆兼模特兒，當然得為生意負責，她跟團隊因地制宜，靠日常生活與居家角落，例如雪地、乾草堆甚至洗澡的時候，來激發商品拍攝靈感，因此才會有一堆家居比基尼照，伊莉莎白委屈表示，如果不是為了宣傳需要，她平時根本不會穿著比基尼走來走去，看到那些負評她很難受，直言現在的人對女人很刻薄，惡毒程度根本非人類，「因此我真心無法認同那些言論」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)