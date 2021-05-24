明顯將跟PLG互別苗頭的全新職籃聯盟，24日正式發布新聞稿宣布定名「T1 League」，宣告打造台灣第一的職籃聯盟，「T」代表的不僅是TOP，也代表Taiwan，同時宣告提出加盟申請的球隊分別來自高雄(海神)、台中(太陽神)、台北(台啤)與新北(中信)4隊，聯盟組織將會採取協會制。

以下是T1 League發布的新聞稿內容，「在5月10日對外宣告正式開始籌備的新職籃聯盟，在今日正式定名為T1 League，宣示要打造台灣No. 1的職籃聯盟。這個Ｔ代表的不僅是頂尖（Top），更代表著台灣（Taiwan），要向所有球迷展現台灣籃球的力量。

在經過多次企業拜會後，聯盟籌備小組已於上周收到國內四家公司正式投遞的合作意向書，並開始進行第一輪的球團資格文件提交及審查程序。球團需提交資料包括五年的財務規畫、行銷包裝、主場經營規劃、球員及人事布局等文件，說明如何深耕在地市場、打造專業化球團、展現球團長期經營的規畫及決心。目前提出申請的企業來自高雄、台中、台北、新北，球團母公司主業包括金融業、建設、快消品、傳產等行業。

職業運動是聯盟與球團、球迷三方永續經營的馬拉松，三年只是起步，五年才僅僅是站上職業運動的起跑線。聯盟專業化、制度化、透明化是T1 League創立初期的首要任務。未來聯盟也將陸續公布各項規章制度，供廣大球迷共同檢視聯盟營運制度，讓聯盟與球團、球迷一同成長，打造成熟的職籃環境。

至於近期引起球迷熱議的聯盟組織架構，聯盟籌備小組則是在參考美、日等國際職籃聯盟均採取協會制，並評估公司制和協會制優缺點之後，最終決定採取以協會為經營主體，由球團每年度繳交服務費用及自籌經費維持聯盟營運，減少球團與聯盟之間的利益衝突，聯盟則以服務球團為主要目的，協助各球團追求商業價值最大化。

從整個台灣籃球發展歷程來看，近年來台灣高中籃球及大專籃球的蓬勃發展，為台灣籃壇培育了許多優秀選手，聯盟籌備小組也深信台灣籃球基礎，持續積極思考正規完善的球員相關制度，讓年輕有潛力的菁英球員安心投入，為台灣籃球再創巔峰。」

(中時 )