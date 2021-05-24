逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開低震盪走高，終場上漲36.23點作收，漲幅0.22％，收在16,338.29點；櫃買指數亦同步上漲1.93點，漲幅1.01%，收在192.80點；三大法人進出方面，外資轉賣1.36億元，投信轉買16.74億元，自營商續買3.87億元，惟外資法人於台指期續賣2,965口多單，累計淨空單部位為24,270口，心態呈現謹慎中性保守。

台股24日早盤受疫情利空衝擊，一度開低下挫，然在低接買盤進場下，大盤緩步走高，且紡織股儒鴻、聚陽、集盛、南紡、宏遠，造紙股華紙、正隆、永豐餘，航運股長榮、陽明、萬海、新興、裕民、慧洋-KY、四維航，物流業者宅配通、嘉里大榮等，均漲勢強勁。

此外，電子股聯電、天鈺、敦泰、矽創、世芯-KY、創意、晶心科、晶豪科、威剛、順德、鈺創、友達、群創、彩晶等，也止穩上攻。在「校正回歸」衝擊下，台股反倒「利空不跌」，顯見後市必有一波大漲表現可期。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，針劑新廠投產，有助推升未來營運，且法人心態偏多，只要量價不失控、未出現爆量長黑，則預期後市股價仍有續漲空間。

展望後市，儘管台灣內需產業恐受疫情衝擊，惟歐美、大陸經濟正逐步復甦成長，國內整體經濟仍可望維持成長態勢。在實質經濟面有力支撐下，不排除本波反彈將可望帶動加權指數再戰前高。

選股方面，雖紡織、鋼鐵、造紙及航運等表現犀利，預期後市仍有輪動上漲機會，惟考量多數個股已累積不少漲幅，故在操作上仍不可掉以輕心；反觀電子股，則有眾多跌深股止穩轉強，預期後市將有輪動反彈的機會。

(工商 )