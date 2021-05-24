證券分析師陳杰瑞表示，即便周末期間，台灣新增確診加上校正回歸的數目，讓市場相當擔憂，惟台股24日開低之後一路上攻，顯示雖然本土新冠疫情仍未降溫，惟市場擔憂淡化。此外，缺電問題也在核電廠加入運轉下暫時緩解；北部海面鋒面南移也可望帶來水氣，解決缺水問題，台股回歸基本面表現。

台股24日終場上漲36.23點，收在16,338.29點，守穩於5日線之上，短多趨勢不變。月線反壓則在16,655點，距離目前位置僅約300點距離，後續是否能夠順勢攻克，台股近兩日能否補量上攻將成關鍵，且護國神山台積電股價也勢必要向上表態。

個股方面，本周納入投資組合的宅配通，台灣新冠疫情仍未降溫，在三級警戒下，遠距教學及居家辦公人數激增，宅配需求也隨之攀升。

選股方面，航運族群持續強勢，而傳產除航運外，紡織、製鞋股價表現亦相當亮眼，紡織上游的集盛亮燈漲停，儒鴻、聚陽也在防護衣題材帶動下，登上波段新高；製鞋股則在財報利多及運動賽事加持下，豐泰同創波段高，寶成、百和亦可留意。

此外，防疫概念股股仍為盤面主流，指標股台耀股價持續走揚，泰博、美時等也見到買盤進駐，均為可留意之方向。至於電子股方面，晶圓代工、IC設計陸續止跌，預估近期跌深反彈機率高，PCB族群中南電、欣興、金居，也都見到投信買盤點火，亦可偏多布局。

(工商 )