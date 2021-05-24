逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股24日漲跌互見，季線與月線附近宜賣不宜買，因5月底中期均線月、季線向下交叉，整理時間恐將拉長，電子族群呈現跌深反彈架構。

另外疫情疑慮未除，防疫概念股宜選擇檢測族群，以及具有實質業績的個股，其中以檢測族群為主流，檢測三雄瑞基、亞諾法、寶齡富錦24日持續強勢，至於原物料族群當沖盛行，陽明、長榮爆量反彈，逼近前波高點建議減碼，萬海籌碼面相對優勢。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，自結4月每股盈餘4.68元，年增36.49倍，後市可望再攻。

(工商 )