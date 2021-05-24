台中市和平山區今天下午下起大雨，梨山地區果農欣喜若狂，德基水庫集水區也是雨聲滂沱，由於德基蓄水率24日僅剩1.1％，這場雨可望為水庫帶來進帳。而中橫管制站也因雨勢太大，下午4：30時段班次未開放，以確保民眾安全。

全台受鋒面影響，部分縣市需嚴防豪大雨，台中市和平山區下午也下起大雨來，由於乾旱已久，農作物嚴重缺水灌溉，之前雖有短暫下雨但仍無法解除旱象，下午大雨也讓梨山果農開心不已。

德基水庫今天蓄水率僅剩1.1％，水位下探到1321.99公尺，集水區下午4時17分開始下雨，滂沱雨聲也振奮人心，大甲溪電廠人員希望這場雨下久一點。

受大雨影響，谷關德基管制站下午4：30時段也未放行。谷關工務段表示，谷關德基地區下午突發性強降雨，達警戒管理值，為避免無預警突發狀況，下午4：30班次不開放，後續班次路況訊息提前發佈，無路況訊息則正常開放，通行時請注意前方路況，造成不便敬請鄉親體諒。

(中時 )