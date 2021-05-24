5G及IC載板需求強勁，讓鐳射及機械鑽孔供不應求，隨著下半年旺季來臨，凱崴(5498)總經理陳柏穎表示，樂觀預期未來3季營業收入將大幅成長。

凱崴今天參加櫃買中心線上業績發表會，凱崴以PCB鑽針起家，近幾年公司努力轉型，跨入PCB乾製程解決方案，並代理南亞等CCL產品，以成為提供客戶鑽針、鐳射、機鑽、成型、電測及垂直整合銅箔基板PCB乾製程一條龍服務之供應商為目標，受惠於各國陸續進入5G商轉，5G基站、網通設備及5G手機相關需求進入高成長，帶動高階5G鑽針用量大增，搭配半導體產業需求強勁，IC載板產能吃緊，致使鐳射及機械鑽孔自去年下半年開始呈現供不應求，也推升凱崴業績自去年下半年展現成長力道，今年第1季合併營收為3.61億元，年成長32%，為近6年來同期新高，單季稅後盈餘為590萬元，每股盈餘為0.03元，累計前4月合併營收為4.91億元，年成長28.76%。

陳柏穎表示，5G相關、智能汽車銷售成長及半導體精密度增加，帶動高密度連結板及載板需求強勁，也使得鐳射及機械鑽孔產能持續緊缺，公司於2020年投入6000萬元資本支出，其中5000萬元用於擴增鑽孔事業部，今年預計再投入4億元資本支出，其中逾3億元將用於鑽孔事業部，2022年則將再投入5.6億元，全數用於鑽孔事業部支出。

為因應客戶需求，凱崴桃園楊梅廠區一期工程已完工啟用、深圳廠區服務中心也已建置完成，將自第2季起分別開始貢獻營收；目前主要客戶欣興(3037)、南電(8046)及景碩(3189)等大廠訂單需求不減，與凱崴簽訂長期代工合約，同時加速楊梅新廠區二期工程擴建，預計今年6月完工；此外，昆山廠區服務中心之機鑽產能陸續於5月開始量產，湖北武漢服務中心也因客戶需求將再擴增一倍產能，替未來營收增長再添新動能。

陳柏穎表示，下半年進入傳統旺季，手機、遊戲機等需求可望攀升，樂觀預期未來3季營業收入將大幅成長。

(時報資訊)