疫情帶來的衝擊，改變了工作學習與生活型態，同時也激發企業加速邁入雲端與數位轉型的旅程，越來越多的公司啟動員工居家辦公，積極部署遠程偕同運作，確保即時溝通，營運不中斷。宏碁資訊（6811）與200多個全球頂尖技術合作夥伴結盟，為企業提供雲端服務和居家辦公解決方案，協助企業持續維持高效生產力。

宏碁資訊今年前4月營收為17.95億元，年增28.7%。宏碁資訊協助衛福部疾病管制署（CDC）規劃與建置「台灣醫院感染管制和抗藥性監測系統（THAS）」， 榮獲全世界最大的資訊服務組織 WITSA 2020年度「傑出 COVID-19 最佳產業解決方案」全球首獎。THAS系統的獲獎，肯定了宏碁資訊的智慧醫療技術，也顯現其在智慧醫療的耕耘成果。

基於微軟Azure雲端服務，宏碁資訊提供的居家辦公整體解決方案，包含「遠距上班差勤方案」、「遠距辦公」和「雲端視訊會議&協同作業」等，擁有顧問團隊協助企業導入並複制如同在辦公室中的場域，從員工上下班打卡機制，遠程登入虛擬辦公室，連結公司內部資源至多方視訊會議和團隊協作等。所有的應用程式都在雲端，不論員工身處何處都可以連回公司存取工作所需資訊。同時也能為企業開發更多的雲端加值應用，企業更可根據業務目標，彈性使用雲端儲存資料量，大幅控制營運成本。

以製造業為例，為因應遠距辦公期間，需與跨時區廠商共同協作討論模具交付進度，可採用宏碁資訊的「雲端視訊會議&協同作業」解決方案，搭配微軟Teams，其中滿足多人異地辦公、時差、機敏文件存取和即時協同編修作業。其中透過行事曆排程，可一鍵開啟視訊會議。讓小組成員雖然在異地協作，但仍如臨現場。微軟Teams同時也具備IT管理平台，讓共同作業、會議、通話和應用程式等功能，可集中在一個位置，輕鬆地進行系統管理。

宏碁資訊為台灣唯一具備微軟三大認證資格(CSP、LSP與Azure Expert MSP)的雲端服務商，其中Azure Expert MSP為微軟雲端服務提供商最高標準的認證，宏碁資訊根據這些認證專業，提供企業專屬的雲端顧問服務。由於多數企業IT原生環境是基於地端部署運作，宏碁資訊積累數十年地端資訊服務經驗，面對企業從地端上雲端所需要的「地端+雲端」混合型服務需求，提供顧問諮詢、雲端應用客製、智慧雲端管理平台服務。

(時報資訊)