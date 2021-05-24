桃園24日確診人數再攀高達25人，且內壢某國中9年級學生參加會考後確診，市府指出，該學生是因家人確診採檢，18日出現症狀，但15、16日有參加會考，已緊急匡列原班跟考場同學共89位師生，擴大採檢隔離中。

桃園市今新增25起確診案例，包括新增19例和校正回歸6例，是雙北疫情爆發以來創新高，下午3點市長鄭文燦親上火線，和衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、教育局長林明裕一同對外宣布疫調和足跡，以及相關防疫對策，其中有一名9年級生，父母昨雙雙確診新冠肺炎，今傳出該學生確診。

教育局長林明裕證實，內壢地區某國三學生，因日前家人確診，昨緊急採檢、今公布確診，經過調查，該學生18日出現症狀，往前回推3天17、16、15匡列，其中15、16兩天是國中會考日，因此將該生原上課班級、以及考場同學共89位師生和家屬，全擴大匡列採檢，目前已逐一通知，將迅速完成採檢。

(中時 )