第74屆世界衛生大會（WHA）今天開議。為支持台灣加入國際組織，拉丁美洲及加勒比海國家跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」共21國，以及中美洲議會計700位友我國會議員，呼籲各界支持台灣參與本年WHA及世界衛生組織（WHO）相關會議、機制及活動。

外交部發言人歐江安表示，這些友我國會議員包括：聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯、聖露西亞總理查士納丶聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、貝里斯國會參議長桑迪福德、瓜地馬拉國會外交委員會主席龔迪、尼加拉瓜國會友台小組主席費蓋羅亞、巴拉圭參議院台巴友好委員會主席傅蘭哥等，都分別以各種不同方式力挺台灣成為WHO正式會員，肯定我國對全球防疫的貢獻。

這些議員也強調，台灣人民的健康權應獲得保障，惟有讓台灣完整加入WHO，才能達成全球防疫無破口的目標。此外宏都拉斯國會及中美洲議會也分別通過決議表達對台灣獲邀出席WHA的支持。

歐江安表示，外交部由衷感謝貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、墨西哥、秘魯、多明尼加、烏拉圭、委內瑞拉及中美洲議會友人對台灣情義相挺，並樂見拉丁美洲及加勒比海地區挺台聲浪逐年壯大。

她說，台灣作為國際社會負責任的成員及世界上良善的力量，將繼續秉持患難與共的人道精神，積極與國際社會攜手合作，共同克服當前全球公共衛生危機及疫情蔓延的嚴峻挑戰。

(中時 )