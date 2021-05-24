前高雄市副市長李四川今天表示，他對台北凱撒飯店，前幾天配合台北市政府的防疫政策，成為無症狀及輕症患者的防疫旅館，值此時刻貢獻心力，至表敬意。他表示自己18年前曾參與抗SARS，有一些建議提供給台北市長柯文哲和新北市長侯友宜參考。

台北市長柯文哲(左)、新北市長侯友宜(右)。（圖/資料照）

李四川24日臉書貼文表示，連日來雙北已因民眾自律，形同進入準封城狀態。每天公布的確診數仍然不斷升高，這其實是反映先前已存在的社區感染；如果廣設篩檢站，可預期確診數將更為驚人。然而增加更多篩檢站應以具備夠多防疫旅館為前提，否則快速增加的確診數將壓垮醫院。

有鑒於此，他想建議給雙北市長。第一、看到市府防疫人員為了防疫旅館尋尋覓覓的艱辛。他雙北市政府以強制徵用方式，廣徵中大型飯店做為防疫旅館，讓所有飯店業者為防疫出一分力。目前雙北市政府採用合議徵用，當然是最好的狀況，但同意配合者都會擔心被污名化，造成往後經營的困難，尤其來自周邊社區的抗議，也要政府幫忙化解。

第二，現階段政府應結合所有業者，共同防疫。當所有的旅館在防疫戰場上與台灣「共存共榮」時，少數配合政府防疫的旅館也不致被標籤化，政府也可用公權力化解鄰房的反彈，更可另行研議對配合徵用的業者予以獎勵。

最後，他也對中央及地方參與防疫的人員及第一線的醫護人員，表達最高的敬意與謝意。

讓所有飯店業者為防疫出一分力 從高雄回來後，林鴻道董事長邀我加入宏國關係企業。企業體中的台北凱撒飯店，前幾天配合台北市政府的防疫政策，成為無症狀及輕症患者的防疫旅館。我對林鴻道董事長此時此刻願意用這種方式為防疫貢獻心力，至表敬意。 ... 由李四川Hammer Lee 發佈於 2021年5月24日 星期一

(中時新聞網)