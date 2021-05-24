中央疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，新北市有部分確診個案必須送往中南部的集中檢疫所，是因為「新北市沒有加強版的集中檢疫所或防疫旅館」，無法收治確診者；對此新北市觀旅局反駁，新北市徵用的集中檢疫中心共有938房，可收治輕症或無症狀患者，皆依循中央指揮官公開指示，由中央統一調配，「陳時中今日説法與事實不符，新北巿觀旅局深感遺憾」。

近日新北市有不少確診民眾被送往其他縣市檢疫所，引發質疑是否新北市集中檢疫所量能已滿；陳時中今在記者會上表示，因為新北市沒有集中檢疫跟加強版的檢疫旅館，因此無法收治確診患者，希望新北市盡快加強為防疫型的旅館。

對此新北市觀旅局強調，市府早在這波疫情之初，便由觀旅局和衛生局聯合整備，於5月21日啟用全台第一間由地方政府徵用的集中檢疫中心，目前一共938房，將收治輕症或無症狀患者；皆依循中央指揮官公開指示，必須提供給中央統一調度使用，因此陳時中所言不符事實。

新北市觀旅局也說，新北市防疫旅館的量能不斷擴增中，今日已達到1717房，累計新增638房。

至於陳時中建議防疫旅館轉做檢疫中心，新北市觀旅局聲明，防疫旅館收居家檢疫者和居家隔離者，需保留彈性以因應後續疫情發展做調配，地方政府將依照實際需求調整。

(中時 )