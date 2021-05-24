星展銀行（台灣）稍早證實，1名員工採檢新冠病毒確診，由於星展超前部署，部分業務及後勤部門自3月起已實施分組居家辦公，該名確診員工為居家辦公者，因此無須匡列其他員工，也不影響公司正常營運。

此外，星展也接獲清潔公司通知，一名外派至某分行的清潔人員也傳確診，經獲報後同樣立即對相關辦公處所進行消毒，而該清潔人員未與行員有密切接觸，因此請行員進行自主健康管理。

星展銀行（台灣）視保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全為首要職責，對於確診員工將提供一切必要的協助，並強調目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響。

星展銀行（台灣）因應台灣疫情升溫，已採取多項措施主動防疫：包括自5月12日疫情提升至二級起，全面啟動居家辦公或分組辦公模式，及補貼計程車費補助等，保障員工健康及安全。

在分行方面，星展表示，客戶進出分行時，都需確實配戴口罩、執行體溫測量與酒精消毒、維持安全社交距離，並面採用簡訊實聯制，確保客戶的安全。

(中時 )