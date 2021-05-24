實際走訪現場發現該店家鐵門未關，燈火通明，疑似仍偷偷在營業，但轄區警方表示，每日都有派員查察，確實無營業情況。(吳建輝攝)

有居民表示，爆發出來以後當地民眾議論紛紛，只知道裡面有人被帶走，但不知道這麼嚴重，他們鐵門幾乎不放下來，整天燈火通明，也有人進出，裡面除了營業之外也有住人，但進出的人不曉得是「客人」還是住戶。(吳建輝攝)

彰化縣疫情擴散開來，足跡目前皆指向南彰化的員林生活圈，今天下午彰化縣政府公布確診個案，其中員林莒光路上「秀妃養生會館」，一共6名分別44歲至61歲的陸、越籍女子確診，實際走訪現場發現該店家鐵門未關，燈火通明，疑似仍偷偷在營業，但轄區警方表示，每日都有派員查察，確實無營業情況。

彰化疫情大爆發，以溪湖開始擴散開來，一路從田中、永靖、埔心開始，現在延燒到員林地區，秀妃養生會館一次６名確診個案，讓員林地區的民眾人心惶惶，當地民眾表示，10幾號時就有衛生局的人員過來，帶走住在裡面的女子，也進行大消毒，就沒有再看到有營業。

但也有居民表示，爆發出來以後當地民眾議論紛紛，只知道裡面有人被帶走，但不知道這麼嚴重，他們鐵門幾乎不放下來，整天燈火通明，也有人進出，裡面除了營業之外也有住人，但進出的人不曉得是「客人」還是住戶，大家都很害怕，紛紛自主消毒。

附近店家表示，原本疫情就在慘了，現在確診的店家就在對面，擔心生意會更慘，現在每天都會全店消毒三次才安心，希望大家共體時艱，忍一下不要再趴趴走；轄區警方則表示，自爆發後每日都有派員前往查察，確實無營業情況，而民眾提出是否有偷偷營業的疑慮，將會加強派員稽查。

(中時 )