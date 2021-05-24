台南市環保局23日先到確診足跡戶外周遭噴藥消毒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市24日新增3例新冠肺炎確診案，其中一對母女足跡進入北區、中西區兩家大賣場，引起民眾驚慌，業者接獲大量電話詢問消毒進度，台南市中西區、北區公所表示，台南市環保局已針對確診足跡周遭環境消毒，業者也自行啟動內部消毒作業。

全台疫情持續擴大，台南市24日新增3人確診，其中案4462與案4463為一對母女，公布確診足跡曾在19日經過北區的好市多、和緯黃昏市場與中西區的全聯福利中心民權店，幾乎都是人潮群聚的大賣場，引起台南市民關注。

有賣場業者一整天被民眾詢問電話打爆，多數是曾經光顧的民眾擔心，致電確認消息正確性與消毒時間。

好市多南區副總經理王友梅表示，去年疫情開始已有一套面對疫情的標準作業流程，並在門口實施人流數量控管，23日晚間已進行內部大消毒。

全聯民權店每日都會消毒，傳出有確診足跡，店方排定24日晚間再作1次徹底消毒。

和緯黃昏市場約有100家攤商，每天人流概估4000多人，市場內部已自行消毒。

兩家大賣場1家黃昏市場都是社區民眾日常購物之處，台南市中西區、北區公所表示，避免社區傳染，已有環保局針對足跡環境周遭噴藥消毒。

台南市民政局長姜淋煌表示，台南市37區自14日至23日共完成2317場清潔消毒作業，主要以公園、活動中心與廟宇等戶外公共空間為主，並針對確診者足跡之環境場域進行徹底且全面行消毒作業。

台南市新冠肺炎確診人數累計8人，足跡已進入社區，台南市白河、關廟、佳里與安平區公所24日先啟動異地辦公，其他區公所陸續加入。

(中時 )