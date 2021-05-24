新竹縣長楊文科24日下午在縣府大門口慰勞支援第一線的防疫計程車司機，指中央對新竹縣防疫計程車的補助預計到5月底，為避免疫情持續加溫，造成服務的空窗期，將動支第二預備金233萬元，讓縣內3輛防疫計程車持續提供服務！

楊文科感謝新竹市計程車駕駛業職業工會徵調防疫計程車及駕駛員，讓3位司機大哥不畏嚴峻疫情，投入第一線的防疫作戰工作。

交旅處長游志祥說，防疫計程車司機大哥們隨時向衛生局回報狀況，讓衛生局人員可以完全掌握載送對象的足跡，每輛防疫計程車一天補助3500元，一個月徵調費用約為10萬餘元，任務結束後再另補助自主健康管理相關費用。

衛生局長殷東成指出，防疫計程車服務對象僅限竹縣「居家檢疫」及「居家隔離」的民眾，主要提供慢性病或洗腎者且非發燒及呼吸道症狀者就醫、檢疫或奔喪等需求。新竹縣防疫專線03-5511287接到申請電話，經衛生局評估後再聯繫派遣車輛進行服務。

防疫計程車駕駛司機除須戴上口罩及手套外，為保護自身與民眾的安全，行車時會將車窗打開保持通風。居家隔離或檢疫者乘車前，也會進行手部消毒，安全運送至目的地後，司機隨即進行車內空間的消毒，確保每次出勤皆安全無虞。

(中時 )