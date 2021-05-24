《日蝕遊戲》年輕演員受矚目。（民視提供）

方琦（右起）、睦媄、吳鈺萱有不少對手戲。（民視提供）

民視金鐘好戲《日蝕遊戲》23日首播，收視開紅盤，最高收視3.1，平均收視0.83。劇情寫實紙醉金迷的上流社會鬥爭，一播出吸引近百萬名觀眾收看，在網路上掀起討論熱潮，網友指出「當貴婦沒那麼容易，看了頭皮發麻」、「居家上課看到女兒叛逆看得好有感」、「不只大人很會演，學生群也好自然」。藍葦華表示，首播時老婆也跟著一起看，老婆看到藍葦華劇中跟女星約會及親熱戲，只說「你賺到了」，讓他一度不知所措。

劇中楚宣被迫離職回歸家庭，自然演技獲得滿堂彩，她表示自己也盯在電視前看播出，真的會緊張，聽到收視開紅盤也非常開心，並透露第二集跟完結篇是角色林芝祺的大爆發，要粉絲及觀眾繼續期待。

演出楚宣跟藍葦華女兒的睦媄，表示跟「爸媽」是第一次合作，她記得第一次看到楚宣本人時，覺得她好像《暮光之城》裡的吸血鬼，很冷很美，原以為也會像冰山一樣，沒想到一開口就讓她覺得好溫暖。雖然一碰面就要吵架，但睦媄表示爸媽在家裡吵架的戲，她在旁邊都會看得出神，大讚兩人感染力超高，可以跟兩位前輩合作非常開心。

方琦在《日蝕遊戲》中演出傲嬌千金女，她坦言進劇組第一場戲，就要欺負睦媄，讓她相當緊張，睦媄知道緊張後，在拍攝前或拍攝當下，都給她很多鼓勵，甚至開拍前說「妳就全力來打我吧」，才讓她放寬心。方琦是跟媽媽梁佑南一起看播出，她覺得媽媽好美，超有貴婦之風，而媽媽則笑說女兒真的有壞到，那個討人厭的眼神傳達得非常好。但讓她感動是平常很少稱讚她的爸爸，竟然看完播出對她說「不錯喔！有進步」，讓她感動到眼眶泛淚，覺得非常開心。

《日蝕遊戲》講述普通白領藍葦華有一天突然被提拔成公司財務長，帶著整個家庭躋身上流社會，妻子楚宣則被迫離開職場，加入貴婦社交圈，只為丈夫幫建立人脈、讓孩子就讀貴族學校，全家看似風光升級，事實上卻被捲入企業掏空、豪門黑幕等重重困境，《日蝕遊戲》總共3集，本周日於民視無線台播出第2集。

(中時 )