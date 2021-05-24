疫情持續延燒，全國進入三級備戰，民眾不敢出門，金融業來客量銳減。為拚防疫、降低群聚，國泰人壽24日已宣布保戶服務櫃檯提早打烊，從原本的5點提前到3點半，全球人壽也宣布25日開始營業時間從5點半提前至3點半，其他壽險公司包括新光、南山、中國、三商美邦、富邦、台灣、遠雄人壽等則維持營業時間不變，但未來不排除視疫情發展狀況調整。

保險局官員24日表示，壽險公司實體客服門市不多，調整營業時間由各公司視情況決定，5月因為疫情嚴峻，在防疫考量、來客量減少等因素，部分公司開始略作調整，營業時間縮短到3點半應是配合銀行作業時間，以不會影響資金調度為主。

國泰人壽指出，為因應疫情升溫、配合政府防疫政策，從5月24日起各服務據點營業時間由早上9點至下午5點調整為「早上9點至3點半」，建議保戶可多採用數位管道，減少人員接觸機會。

全球人壽表示，因應疫情升溫、配合政府防疫政策，為維護保戶及員工健康與安全，從5月25日起，全台17個服務窗口營業日的保戶臨櫃服務時間從原本的9點至下午5點半調整為9點至下午3點半，建議「保單借款及契約變更」等保全服務或理賠都可以用官網保戶專區線上辦理。

新光人壽則維持原有時間，營業至下午5點。新光人壽指出，新壽全省有5大服務據點、39個服務中心，目前評估因下午三點後的來客數平均仍有一定比例，所以在未升級4級前仍會維持服務時間，避免造成客戶不方便。不過，雖然營業時間不變，但客服人數會視疫區狀況調整，對於熱區的員工可申請居家上班。新壽強調，目前因應疫情推出多項線上服務，希望拉高線上服務比例。

南山人壽表示，南山人壽全台有18個保戶服務中心，近期鼓勵線上服務來客數有明顯下降，但為了不讓保戶白跑一趟，所以營業時間維持早上8點半至下午5點。

台灣人壽則指出，台壽在全台有7個保戶服務櫃檯，疫情期間，客戶服務維持正常營業時間，從早上9點至下午5點半。

中國人壽表示，為服務客戶，中壽客服中心仍維持原本營業時間（8:30至17:30），且每日皆針對客服櫃台及公共區域全面消毒；且提供全天候不間斷的網路服務。

富邦人壽也指出，維持原有服務時間（8:30至17:30）。

(工商 )