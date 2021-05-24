COVID-19疫情大大影響餐飲業的工作型態，但在疫情下仍有暖心企業持續照顧員工、保障同仁工作權益，其中2018年成立的新型態麵包店「REAL 真‧Café‧Bread」，結合飲品與輕食麵包餐，用好食材和溫暖細膩的手感，做出台灣特色與健康導向的歐式麵包。

員工在這服務上班，能夠感受到餐飲集團順暢的升遷管道，這對員工職涯規劃來說，是最幸福不過的福利制度了。自2014年以來，揚秦國際就開始積極布局國際化市場，並培訓國際人才，針對不同職務、職等給予員工完整的教育訓練，同時提供順暢的升遷管道，依表現調整薪資；每半年績效評核，具完善的升遷管道、部門輪調制度，進行人才之培育與升遷厚植海內外市場經營能力，給予員工國際化的職涯規劃。

成立近10年的「森川丼丼」，對於員工也同樣照顧，提供員工宿舍、免費供餐、各式獎金等福利之外，更致力於協助同仁設定未來目標，讓每位員工找到工作上的樂趣，也獲得個人職涯的正向成長。

王老闆表示，森川丼丼提供完善福利，除免費供餐、生日禮金、年節獎金外，每月還有2000元的全勤獎金，更每月提撥門店營業額的3%，作為全體同仁的業績獎金。他指出，這麼做的原因，除餐飲業工作相當辛苦外，以前分紅制度普遍不明確，現在明訂出來，讓員工知道營業額與自身息息相關，他們工作就會更投入也更有目標，鼓勵員工與公司一同成長。鼓勵久任，凡任職滿2年以上的員工，每年可享資深同仁獎金，PT員工則以時數方式採計，上班時數達一定標準後，時薪就會往上提升。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業更值得員工共同打拼，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)