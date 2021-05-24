南投縣餐飲業禁止內食、只能外帶，衛生局人員24日上街提醒業者配合。（廖志晃攝）

南投縣接連出現確診個案，為防堵疫情擴散，南投縣政府公告禁止餐飲業提供現場飲食，外帶及外送也要實聯制；南投縣防疫指揮官副縣長陳正昇，24日中午突擊檢查南投市區，發現業者充分配合，確實遵守暫停內用，僅供外帶、外送服務的規定。

陳正昇在中午11點半，展開餐飲業服務突擊檢查，包括衛生局食品科、新聞及行政處及南投警分局，都派員稽核與記錄，並未發現違規情形，同時加強補貼相關公告，希望所有民眾都能跟上最新的防疫腳步。

縣府稽查過程中發現，許多業者主動提供酒精，供消費者簽署實聯制資料後，立即清潔消毒，消費民眾也都佩戴口罩，顯示防疫措施落實。

陳正昇表示，面對疫情的衝擊與挑戰，縣府在3級警戒後，提升防疫限制與新規定，造成大眾的不便，卻能獲得廣大縣民的支持與充分配合，他要代表縣長林明溱感謝大家，尤其要向所有受影響的業者商家說「辛苦了」。

曾名列全國百大小吃名店的南投市橋頭邊肉圓許老闆，看到陳正昇利用中午檢查防疫措施，特別大聲說，副縣長放心啦，雖然做小生意，也都知道保護客人，就是保護自己，生意才能長長久久，縣府的防疫規定一定會落實遵守。

陳正昇提醒業者，因為疫情緊繃，大家生意都受影響，所以衛生局建議業者，不妨趁生意較不忙碌時，徹底做一次全店衛生安全檢查，自我盤點與改善，在疫情趨緩後，讓餐廳環境從內到外的衛生條件和服務品質，都大幅提升。

(中時 )