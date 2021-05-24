日前有網友Po文求助表示，現階段很不喜歡自己這份工工作，但又擔心疫情變嚴重會更不好找，想說先硬撐著做，很疑惑究竟1份工作「至少要做多久」才能夠寫到履歷上呢？

此文一出引發網友熱烈討論，也紛紛釣出快閃族，有人說「我放一天」、「我剛離職工作做不到三個月不知道要不要放在履歷」、「最短我放四個月沒有扣分反而加分耶」、「三個月以下絕對不要放，連試用期都沒過放了也沒用」！

不過，也有人持不同看法，認為工作經歷多久不是重點，重點在於有沒有做出成績再離開，「至少領到一份涵蓋整年度的年終，另外不要太常換工作，逼不得已再換，老闆主要在乎的還是工作做的久，自我學習能力強，實際業務能上手」、「重點是做出成績而不是做多久吧看有沒有參考價值再放」、「最少半年，但其實只要你說得出學了什麼跟離職原因可接受，其實是可以放的」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，許多人都有過轉職經驗，但更多人有的是「轉錯職」經驗，究竟該如何設下停損點，是許多上班族共同的疑慮。1111人力銀行針對企業人資進行調查發現，求職者的「前一份工作時間長短」的確是企業用人的參考指標之一，反映出當事人的工作穩定度與適應性。

黃若薇建議，上班族難免會有進錯公司、入錯行的時候，建議不妨從這些錯誤經歷挖礦找亮點，如果是3~6個月之間，可以加以說明在公司觀察到哪些現象與本身職務所需要的職能，若是待超過6個月以上，則應該對組織運用與跨部門資源整合稍有了解，這些也可以向面試官說明自己的心得收獲，讓人資了解你不並不是白走一遭！

面試前可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享備戰面試，提高錄取機會。要提醒的是，面試過程絕對不可隱瞞或欺騙，因為說了一個謊，日後勢必要說更多謊話來圓，多數企業都相當在意「誠信」，千萬別因小失大！

(中時新聞網)