高市財政局祭出多項紓困方案。（高市財政局提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情，百業受到衝擊。高市財政局祭出紓困方案，協助受疫情衝擊的市民與企業，包括減免租金、地方稅等措施，高雄銀行則推出「齊心防疫2.0」貸款。財政局強調，未來會視疫情及需求滾動檢討陸續提供新協助措施，協助市民渡過難關。

針對租金方面，財政局指出，出租商業使用且已營運中的設定地上權案件，減收今年5至12月租金60％；建物標租案件，自整建裝修完成後至今年底減收租金60％。營業用承租戶主動減收今年5月至12月租金30％。

對於所經管的一般市有非公用土地，原「租金」及「使用補償金」繳納期限分別為今年6月30日及7月31日，為利民眾於疫情嚴峻期間繳納，將延長繳納期限1個月。

地方稅方面，財政局表示，查定課徵的娛樂稅，自今年5月15日至6月8日止，主動辦理停徵。業者若受疫情影響導致縮小營業面積，稅捐處將主動輔導申辦按較低房屋稅率課徵。

此外，民眾若有受疫情影響而無法如期繳納房屋稅，也可向稅捐處申請展延繳納期限或延、分期繳稅。

在金融協助措施方面，高雄銀行配合推出「齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高100萬元，利率1.68％，貸款期間5年，申辦期間至今年12月31日為止，協助在地微型企業提高資金調度能力，減緩可能面臨的衝擊。

(中時 )