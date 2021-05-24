北市內湖區趙姓男子，2019年5月間，透過北市流浪貓協會領養流浪貓「花生」，卻在領養後5個月，貓咪突然死亡，當時趙急欲將屍體火化，經協會人員及時阻止，證實「花生」遭鈍器重創致命，但趙男否認打死流浪貓，士林地檢署依據解剖報告，認定趙傷害貓咪致死，依違反動物保護法起訴。

25歲趙男，向流浪貓協會認養花生、巧克力2隻貓咪，並簽訂「愛心認養協議書」，同意所有權是協會所有，如果要轉讓給他人，須經過協會同意。但趙卻在同年10月15日告訴協會，「花生」已經死亡，打算交給動物殯葬公司火化，協會人員覺得有異及時阻止領回遺體，交由專業單位獸醫解剖。

起訴書指出，趙男住處的房客表示，曾在手機通訊軟體看到貓咪死亡的照片隨即刪除，詢問貓咪死亡原因，趙推說是亂吃東西死亡，而動保處人員告訴趙，貓咪遭重物捶擊死亡，他又改稱是外送員、姊姊所為，他並不清楚。

協會人員更發現，「巧克力」也在他飼養之下死亡，檢察官根據解剖報告書，認定貓咪腹部遭頓重創，歸類為非意外傷害，認定趙男涉犯動物保護法中故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌，以及毀損他人物品罪，全案從重依動保法起訴。

(中時 )