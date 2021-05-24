迎戰東京奧運倒數不到60天，雖然國內疫情升溫，但運動員追求目標的執著從未停下腳步。中華奧會林鴻道主席力挺運動員備戰，致贈25000片東京奧運限量口罩予國訓中心的運動員及教練，希望代表團能安心出征，為國爭光！

中華奧會始終與運動員一起站在第一線，除了積極組團，更正向防疫。中華奧會林鴻道主席已指示將25,000片由中華奧會與美德醫療合作、產製的東京奧運限量特製口罩，在第一時間送至國訓中心，轉發給所有培訓隊運動員以及教練。林鴻道主席提到，雖然口罩是最基本的防疫物資，但也是最重要、消耗量最大的必須品，希望讓運動員放心「戴好戴滿」，無後顧之憂的全心備戰。

中華奧會也期待透過這次的限量口罩，讓每位運動員積極宣導防疫，發揚正向運動的奧林匹克精神，與國人一起挺過這波疫情。中華奧會希望我國代表團能在確實防疫、積極備戰的狀態下，在國際舞台上獲得最好的表現。中華奧會亦特別感謝勝利體育、美商如新、台灣啤酒以及台灣歐姆龍對於中華奧運代表團的支持，也持續邀請全民一起關注中華代表團，一起成為中華隊！

(中時 )